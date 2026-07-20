МВД: мошенники стремятся установить психологический контроль над жертвой

Дистанционные мошенники стремятся получить психологический контроль над жертвой.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
«В сложившихся условиях задачей мошеннических кол-центров становится не только хищение денежных средств, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности», — рассказали в ведомстве.
Мошенники, как объяснили в МВД, представляются сотрудниками правоохранительных органов и предупреждают, что на имя жертвы якобы пытаются взять кредит или оформить доверенность.
Кроме того, аферисты в целях оказания влияния на человека говорят, что его якобы обвиняют в финансировании запрещённых организаций. Кроме того, они могут запугивать тем, что данные жертвы попали к преступникам и поэтому нужно «помочь следствию».
Ранее сенатор Артём Шейкин предупредил о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах.