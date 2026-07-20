Командир Егерь: «Север» уничтожил пять дронов «Баба-яга» ВСУ в Сумской области

КУРСК, 20 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили в воздухе пять тяжелых ударных гексакоптеров типа «Баба-Яга» ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир разведывательного расчета с позывным Егерь.
«Работали на двух направлениях — и на ЛБС, и в тылу противника. Противник пытался использовать “Баб-яг” массированно — в воздухе находились сразу пять аппаратов. Мы вели непрерывное наблюдение, засекли каждую цель, распределили задачи между перехватчиками и средствами РЭБ. Первые два дрона сбили на подходе к нашим позициям, еще два — в момент их попытки набрать высоту для сброса, и последний — уже в тылу, когда он пытался уйти от поражения. Итог — пять уничтоженных “Баб-яг”, — рассказал он.
Егерь отметил, что противник потерял серьезную ударную силу, которая могла бы доставить много проблем подразделениям ВС РФ.