Командир Егерь: «Север» уничтожил пять дронов «Баба-яга» ВСУ в Сумской области

«Работали на двух направлениях — и на ЛБС, и в тылу противника. Противник пытался использовать “Баб-яг” массированно — в воздухе находились сразу пять аппаратов. Мы вели непрерывное наблюдение, засекли каждую цель, распределили задачи между перехватчиками и средствами РЭБ. Первые два дрона сбили на подходе к нашим позициям, еще два — в момент их попытки набрать высоту для сброса, и последний — уже в тылу, когда он пытался уйти от поражения. Итог — пять уничтоженных “Баб-яг”, — рассказал он.