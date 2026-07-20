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В Домодедовскую больницу доставлены шесть человек с минно-взрывными травмами

Шесть человек доставлены в подмосковную Домодедовскую больницу с минно-взрывными травмами.

Шесть человек доставлены в подмосковную Домодедовскую больницу с минно-взрывными травмами.

«Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан», — говорится в Telegram-канале медучреждения.

Пострадавшим проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 85 беспилотников на подлёте к столице.

Всего, по его словам, с вечера 19 июля в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА. Большая часть из них нейтрализована на дальних подступах.

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