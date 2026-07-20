Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что ВСУ оказались в критическом положении и не способны переломить ситуацию ни на одном из участков фронта. В эфире YouTube-канала он отметил, что действия российских войск лишают украинскую сторону шансов на успех.
Эксперт также предположил, что европейским странам, сделавшим ставку на Киев, в ближайшее время придется кардинально пересмотреть свою политику. По его словам, даже Польша уже серьезно корректирует подход к отношениям с Украиной, и этот процесс давно назрел.
Минобороны РФ сообщает о продолжении наступления: за минувшие сутки освобожден населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, потери ВСУ превысили 1,5 тыс. военнослужащих.
Глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Брюссель стремится затянуть конфликт и побуждает Киев воевать «до последнего украинца», препятствуя дипломатическому урегулированию.
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