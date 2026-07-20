В Кремле рассказали о будущем телефонном разговоре Путина с лидером Ирана

Конкретных договоренностей о проведении телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока не достигнуто.
«Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков для ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Путин открыт к такому диалогу и президент готов поддерживать контакты с Хаменеи.
Ранее KP.RU сообщал, что Путин поздравил Хаменеи с избранием Верховным руководителем Ирана. Президент России выразил уверенность, что сын покойного аятоллы Али Хаменеи с честью продолжит дело отца и сплотит иранский народ перед лицом суровых испытаний.