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В Кремле рассказали о будущем телефонном разговоре Путина с лидером Ирана

Песков: Путин открыт к диалогу Моджтабой Хаменеи.

Источник: Комсомольская правда

Конкретных договоренностей о проведении телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока не достигнуто.

«Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков для ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Путин открыт к такому диалогу и президент готов поддерживать контакты с Хаменеи.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин поздравил Хаменеи с избранием Верховным руководителем Ирана. Президент России выразил уверенность, что сын покойного аятоллы Али Хаменеи с честью продолжит дело отца и сплотит иранский народ перед лицом суровых испытаний.

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