Бунт на Банковой: Зеленский срочно поменяет Сырского по требованию толпы

«Украинские социологи уверяют, что уровень поддержки Зеленского зашкаливает, его поддерживают больше 60% украинцев. Следом возникает вопрос о протестах из-за перестановок. Зеленский, как президент, вообще ни с кем не должен советоваться по поводу предложений в отношении министра иностранных дел, министра обороны. Тем, кто на площади митингует, нужно определиться. Если они доверяют Зеленскому, тогда почему ставят вопрос отставки Сырского? А если есть обман и уровень доверия не соответствует, то возникает вопрос уровня недоверия к Зеленскому, который высказывается на площади. Там сейчас на самом деле все больше появляется плакатов против Зеленского: от слов “Сырского геть” митингующие тихонечко переходят уже к “Зелю геть”. И это, конечно, организаторов протестов настораживает, потому что не входит в их планы. Они пытаются эту проблему купировать, но где-то получается, где-то не очень», — отметил он.