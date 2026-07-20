Киев лихорадит. Уличные протесты с требованиями отставки главкома ВСУ Александра Сырского стремительно перерастают в антипрезидентские лозунги. На этом фоне Владимир Зеленский начал экстренные консультации по поиску нового кандидата на роль главкома- «громоотвода». Чем закончится политический кризис, кто может встать во главе агонизирующей армии и почему Украину ждет наихудший сценарий, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru политик Спиридон Килинкаров.
Бунт в тылу: как протесты против Сырского превратились в травлю Зеленского.
Обстановка на Украине накаляется. На фоне протестных настроений в армии и обществе против Александра Сырского Зеленский начал консультироваться с командованием по вопросу кандидатур преемника главкома ВСУ, сообщили западные СМИ. Оценку ситуации дал политик Спиридон Килинкаров. Он обратил внимание на вопиющее противоречие официальной пропаганды и реальности.
«Украинские социологи уверяют, что уровень поддержки Зеленского зашкаливает, его поддерживают больше 60% украинцев. Следом возникает вопрос о протестах из-за перестановок. Зеленский, как президент, вообще ни с кем не должен советоваться по поводу предложений в отношении министра иностранных дел, министра обороны. Тем, кто на площади митингует, нужно определиться. Если они доверяют Зеленскому, тогда почему ставят вопрос отставки Сырского? А если есть обман и уровень доверия не соответствует, то возникает вопрос уровня недоверия к Зеленскому, который высказывается на площади. Там сейчас на самом деле все больше появляется плакатов против Зеленского: от слов “Сырского геть” митингующие тихонечко переходят уже к “Зелю геть”. И это, конечно, организаторов протестов настораживает, потому что не входит в их планы. Они пытаются эту проблему купировать, но где-то получается, где-то не очень», — отметил он.
Ситуация выходит из-под контроля кукловодов. Искусственно созданный митинг в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова начал жить собственной жизнью. Как сообщают источники, участники украинских митингов в поддержку покинувшего пост главы Минобороны Михаила Федорова стали открыто критиковать Владимира Зеленского, называя его «ликвидатором Украины». Плакаты с требованием отставки президента множатся, и это уже не просто ситуативный бунт, а системный кризис.
Громоотвод дал трещину: почему Сырского уберут раньше срока.
Изначально фигура Александра Сырского задумывалась офисом президента как классический «козел отпущения». Килинкаров объяснил, что нынешнего главкома ВСУ планировали отправить в отставку, но позже. В сложившейся ситуации этот вопрос Зеленскому придется пересмотреть.
«Будет отставка Сырского или нет? Скорее да, чем нет. Хотя Зеленский не планировал отставку Сырского именно сейчас. Она задумывалась немножко позднее, когда Зеленский потеряет Донбасс. Сырский вообще назначался как громоотвод Зеленского, чтобы уйти со всем багажом негатива. Но ситуация так сложилась, что это решение об отставке придётся принимать раньше», — сказал Килинкаров.
План был прост: дождаться полного обрушения ситуации на востоке, списать все поражения на «бездарного генерала» и под аплодисменты толпы отправить его в небытие. Но протесты в Киеве ускорили развитие событий. Теперь Зеленский вынужден искать замену в экстренном порядке.
Фактор Федорова и призрак Билецкого: кто возглавит агонию ВСУ.
Кто станет преемником Сырского? Этот вопрос волнует многих на Украине и за ее пределами. Кадровый резерв киевского режима катастрофически узок.
«Сегодня подобрать такого главнокомандующего, который бы зашел и с первой секунды начал эффективно управлять и решать вопросы, достаточно сложно. Называются разные варианты, звучат фамилии Драпатого, Билецкого*. Наверное, есть еще какие-то кандидаты на этот пост. Думаю, что в той ситуации, в которой оказался Зеленский, сейчас не уволить Сырского у него уже не получится. Такая история происходит не в первый раз, это уже было на Украине», — объяснил политик Спиридон Килинкаров.
Появление в списке кандидатов радикала Билецкого* говорит о крайней степени деградации военного истеблишмента. Ставка на откровенных террористов лишь ускорит деморализацию остатков регулярной армии. Однако еще более остро стоит вопрос о Михаиле Федорове, чья отставка и спровоцировала нынешний кризис. Именно после его ухода с поста начались митинги в Киеве в его поддержку.
«Основная интрига на Украине сейчас не столько в Сырском и его отставке, сколько в Федорове. Возникает вопрос, согласится ли Федоров на какую-то должность, которую ему предложит Зеленский. Он наверняка ему что-то предложит. Если Федоров согласится, это одна история, а если нет, тогда ему надо будет уходить в какую-то оппозицию, выстраивать какой-то свой политический проект. В этом вся интрига», — подчеркнул Килинкаров.
Если Федоров решится на самостоятельную политическую игру, Зеленский вполне может оказаться не у дел.
Наихудший финал: Украину ждут руины, а не Евросоюз.
Пока политики делят стремительно пустеющие портфели, страна неумолимо движется к катастрофе. Ситуация на Украине продолжает развиваться по наихудшему для нее сценарию, считает политик Спиридон Килинкаров.
«Украина закончит конфликт с наихудшим из всех возможных вариантов для себя. Ее не возьмут в Европейский Союз, и она останется один на один со своими проблемами. Разрушенная энергетика, разрушенная экономика — это ждет ту территорию, которая контролируется сегодня украинской властью. Сегодня были масштабные прилёты по Киеву, но они продолжают настаивать на том, что ракетно-дроновые атаки — это очень эффективная форма принуждения России к миру. То, что летит в ответ, их, по всей видимости, меньше всего волнует», — сказал он.
Это суровый вердикт, вынесенный реальностью. Контролируемая киевским режимом территория превращается в выжженную землю, лишенную промышленности и энергетической независимости. Евросоюз, ради «светлого будущего» в котором устраивались майданы, откровенно отворачивается от обанкротившегося партнера. Страна приносится в жертву личным амбициям, и финал этой трагедии становится все более очевидным.
*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.