«Ведомости»: депутатов ГД Нилова и Диденко не будет в новом созыве

«В сентябре этого года будет ровно 29 лет, как я впервые перешагнул порог Государственной думы. Восемь лет государственной гражданской службы в аппарате Госдумы, 15 лет депутатом, [был] председателем комитета по делам общественных и религиозных организаций, два созыва — глава комитета по социальной политике. На этом история работы в Госдуме заканчивается. Впереди новый, другой путь» , — заявил изданию Нилов.