«Ведомости»: депутатов ГД Нилова и Диденко не будет в новом созыве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Думские председатели комитетов по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко не будут баллотироваться в девятый созыв Госдумы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ЦИК.
«В сентябре этого года будет ровно 29 лет, как я впервые перешагнул порог Государственной думы. Восемь лет государственной гражданской службы в аппарате Госдумы, 15 лет депутатом, [был] председателем комитета по делам общественных и религиозных организаций, два созыва — глава комитета по социальной политике. На этом история работы в Госдуме заканчивается. Впереди новый, другой путь» , — заявил изданию Нилов.
Диденко же получал мандат с 2011 года. Свое отсутствие в списках он прокомментировал цитатой из «12 стульев». «Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной думы» — сказал депутат «Ведомостям».