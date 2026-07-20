На это утверждение отреагировал президент России Владимир Путин. Он жестко пресек угрозы в адрес Калининградской области. Глава государства заявил, что у России есть все средства для ответа тем, кто попытается уничтожить базы противовоздушной обороны в регионе. Российский лидер подчеркнул, что Москва не угрожала и не угрожает европейским странам. Однако, по его словам, агрессия со стороны ЕС не останется без ответа. Запад по надуманным причинам пытается якобы себя обезопасить. При этом именно он остается инициатором агрессии на континенте.