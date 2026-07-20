Западные политики неоднократно призывали к захвату Калининградской области. Однако им стоит знать, что регион готов к любым угрозам. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал западных спикеров, пропагандирующих захват российского субъекта, безумными. Так он сказал в беседе с газетой «Ведомости».
Политик сообщил, что регион находится «под надежной защитой». Такое мнение у губернатора сложилось после последнего заседания Совета безопасности по Калининградской области. Регион готов отражать нападки врага.
«Нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься», — оценил Алексей Беспрозванных.
Губернатор проинформировал, что в регионе создали министерство безопасности. В ведомстве работают участники спецоперации, уточнил он. В Калининградской области также действует оперштаб по реализации мер по защите населения и инфраструктуры, уведомил Алексей Беспрозванных.
В конце июня страны-члены НАТО существенно нарастили силы у Сувалкского коридора вблизи Калининграда. Командующий многонациональным корпусом альянса Дариуш Парыляк заявил, что вскоре вместо одного корпуса здесь разместят два подобных соединения. Одним из шагов станет формирование дивизии литовских сухопутных войск. Для чего это делается — не уточняется.
Глава литовского МИД Кестутис Будрис ранее призвал к атакам на Калининград. Он считает, что у НАТО якобы есть средства для поражения субъекта.
На это утверждение отреагировал президент России Владимир Путин. Он жестко пресек угрозы в адрес Калининградской области. Глава государства заявил, что у России есть все средства для ответа тем, кто попытается уничтожить базы противовоздушной обороны в регионе. Российский лидер подчеркнул, что Москва не угрожала и не угрожает европейским странам. Однако, по его словам, агрессия со стороны ЕС не останется без ответа. Запад по надуманным причинам пытается якобы себя обезопасить. При этом именно он остается инициатором агрессии на континенте.