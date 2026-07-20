В КСИР заявили об уничтожении американского БПЛА MQ-9 на западе Ирана

«КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение сбило и уничтожило американский беспилотник MQ-9 в небе над Исламабаде-Герб», — говорится в публикации.
В КСИР также сообщили о нанесении удара баллистическими ракетами по самолётам ВС США в Иордании.
Ранее американские войска завершили девятую волну ударов по территории Ирана.
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