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В КСИР заявили об уничтожении американского БПЛА MQ-9 на западе Ирана

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 на западе Ирана, сообщает Press TV.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 на западе Ирана, сообщает Press TV.

«КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение сбило и уничтожило американский беспилотник MQ-9 в небе над Исламабаде-Герб», — говорится в публикации.

В КСИР также сообщили о нанесении удара баллистическими ракетами по самолётам ВС США в Иордании.

Ранее американские войска завершили девятую волну ударов по территории Ирана.

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