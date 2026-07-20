Раскол в «коалиции желающих» оставляет Украину без защиты

Украина в скором времени может лишиться поддержки западных партнеров на фоне предстоящих выборов в Европе. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, у Киева остается всё меньше времени, а украинская сторона, несмотря на применение дронов, остается уязвимой перед российскими баллистическими ракетами. Одновременно в «коалиции желающих» нарастает раскол: премьер-министр Болгарии Румен Радев отказался от участия, а Польша не входит в структуру противоракетной обороны.
Кроме того, приближаются уход президента Франции Эмманюэля Макрона, истечение срока полномочий премьера Великобритании Кира Стармера и выборы в ряде европейских стран.
13 июля в Париже состоялась встреча лидеров «коалиции желающих», на которой обсуждалось создание совместной оборонительной архитектуры для защиты от баллистических угроз. Однако, по оценке газеты, политические изменения в Европе могут поставить под вопрос дальнейшее участие союзников в оказании помощи Украине.
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