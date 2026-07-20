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Над Тульской областью уничтожили 13 беспилотников

Над территорией Тульской области уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Над территорией Тульской области уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 13 украинских беспилотников», — написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 85 беспилотников на подлёте к столице.

Всего, по его словам, с вечера 19 июля в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА. Большая часть из них нейтрализована на дальних подступах.

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