Над Тульской областью уничтожили 13 беспилотников

Над территорией Тульской области уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 13 украинских беспилотников», — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 85 беспилотников на подлёте к столице.
Всего, по его словам, с вечера 19 июля в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА. Большая часть из них нейтрализована на дальних подступах.
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