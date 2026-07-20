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Художник Путнин может посвятить картину освобождению Константиновки

Художник Путнин не исключил, что напишет картину об освобождении Константиновки.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин рассказал РИА Новости, что в будущем может написать полотно, посвященное освобождению Константиновки.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

«Да, это возможно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли в будущем среди его работ появиться картина, посвященная освобождению Константиновки.

Ранее Путнин уже посвящал свои работы военной тематике, среди них картины «Свеча за Россию» и «Голубь мира». Как рассказывал РИА Новости художник, обе работы были представлены в Италии, картина «Свеча за Россию», по его словам, произвела сильное впечатление на местную публику.

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