Художник Путнин может посвятить картину освобождению Константиновки

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин рассказал РИА Новости, что в будущем может написать полотно, посвященное освобождению Константиновки.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
«Да, это возможно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли в будущем среди его работ появиться картина, посвященная освобождению Константиновки.
Ранее Путнин уже посвящал свои работы военной тематике, среди них картины «Свеча за Россию» и «Голубь мира». Как рассказывал РИА Новости художник, обе работы были представлены в Италии, картина «Свеча за Россию», по его словам, произвела сильное впечатление на местную публику.