Командир Волков: ВС РФ уничтожили группу наемников в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Группа иностранных наемников уничтожена при попытке контратаковать российские позиции в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка, 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Волков.
«Стычки были, то есть, когда военнослужащие ВСУ шли в контратаку, контратака была отбита и была слышна именно иностранная речь. Группа эта уничтожена», — сказал командир.
Он подчеркнул, что в числе контратакующих украинцев не было.
Ранее командир рассказал ТАСС, что ВСУ оставили в Днепропетровской области тела иностранных наемников.
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