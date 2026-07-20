ТАСС: под Харьковом сорвали контратаку колумбийских наемников из «Опфора» ВСУ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Контратака колумбийских наемников из состава 214-го отдельного штурмового батальона «Опфор» сорвана между селами Бакшеевка и Захаровка Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении между селами Бакшеевка и Захаровка противник предпринял попытку контратаки силами штурмовой группы колумбийских наемников из состава 214-го отдельного штурмового батальона “Опфор”. В результате комплексного огневого воздействия большая часть живой силы врага уничтожена, остальные бежали в обратном направлении», — сказал собеседник агентства.
Ранее родственники колумбийцев, вступивших в ВСУ, вышли на протесты в Боготе с требованием выплат от властей Украины. Таким образом, по словам российских силовиков, они пытаются в том числе обратить внимание властей Колумбии на проблему вербовки в ВСУ в стране.