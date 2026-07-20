ТАСС: под Харьковом сорвали контратаку колумбийских наемников из «Опфора» ВСУ

Ранее родственники колумбийцев, вступивших в ВСУ, вышли на протесты в Боготе с требованием выплат от властей Украины. Таким образом, по словам российских силовиков, они пытаются в том числе обратить внимание властей Колумбии на проблему вербовки в ВСУ в стране.