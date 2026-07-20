МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) оборудовали несколько складов военных товаров в Нежине Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдается военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что местные жители безуспешно попытались выгнать украинских военных из состава 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые прибыли за гуманитаркой в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава.