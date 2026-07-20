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РИА Новости: ВСУ атаковали FPV-дронами пытавшихся сдаться сослуживцев под Сумами

Военные ВСУ, пытавшиеся сдаться в плен в Сумской области, были атакованы FPV-дронами заградительного отряда украинской армии.

Военные ВСУ, пытавшиеся сдаться в плен в Сумской области, были атакованы FPV-дронами заградительного отряда украинской армии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, родственники военнослужащих 101-й отдельной бригады территориальной обороны массово распространяют видео, на которых бойцы жалуются, что на протяжении десяти дней находятся без обеспечения на позициях в районе Уланово.

«Попытки этой группы солдат сдаться в плен “северянам” (группировкой войск “Север”. — RT) были пресечены заградительным отрядом ВСУ, который атаковал своих же военнослужащих FPV-дронами», — рассказали силовики.

Ранее взятые в плен под Константиновкой солдаты 425-го полка ВСУ «Скала» Евгений Мосин и Сергей Столярский поблагодарили военных из России, которые сохранили им жизнь.

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