Военные ВСУ, пытавшиеся сдаться в плен в Сумской области, были атакованы FPV-дронами заградительного отряда украинской армии.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам собеседника агентства, родственники военнослужащих 101-й отдельной бригады территориальной обороны массово распространяют видео, на которых бойцы жалуются, что на протяжении десяти дней находятся без обеспечения на позициях в районе Уланово.
«Попытки этой группы солдат сдаться в плен “северянам” (группировкой войск “Север”. — RT) были пресечены заградительным отрядом ВСУ, который атаковал своих же военнослужащих FPV-дронами», — рассказали силовики.
Ранее взятые в плен под Константиновкой солдаты 425-го полка ВСУ «Скала» Евгений Мосин и Сергей Столярский поблагодарили военных из России, которые сохранили им жизнь.