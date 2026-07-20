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Командир Волков: ВСУ на Днепропетровщине не взаимодействуют с соседними группами

Из-за этого противник несет потери, рассказал военный.

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Взаимодействие соседних подразделений на днепропетровском направлении у ВСУ отсутствует. Об этом рассказал ТАСС командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка, 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Волков.

«Нет слаженности в их работе, нет слаженности в их командном составе. Группы между собой могут вообще не общаться и не знать о присутствии других групп», — рассказал командир.

Он подчеркнул, что из-за этого подразделения противника несут потери.

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