Командир Волков: ВСУ на Днепропетровщине не взаимодействуют с соседними группами

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Взаимодействие соседних подразделений на днепропетровском направлении у ВСУ отсутствует. Об этом рассказал ТАСС командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка, 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Волков.
«Нет слаженности в их работе, нет слаженности в их командном составе. Группы между собой могут вообще не общаться и не знать о присутствии других групп», — рассказал командир.
Он подчеркнул, что из-за этого подразделения противника несут потери.
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