МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Три штурмовые группы ВСУ из состава 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» уничтожены в районе Казачьей Лопани. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Из Бугаевки 3 штурмовые группы ВСУ из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой — все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия», — сказал собеседник агентства.
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