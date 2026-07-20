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ТАСС: у Казачьей Лопани уничтожили три группы боевиков «Скалы» ВСУ

В российских силовых структурах отметили, что перемещение противника своевременно вскрыла разведка РФ.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Три штурмовые группы ВСУ из состава 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» уничтожены в районе Казачьей Лопани. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Из Бугаевки 3 штурмовые группы ВСУ из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой — все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия», — сказал собеседник агентства.

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