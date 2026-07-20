«Зачем мы это делаем» и «одно из величайших событий». ИноСМИ о ЧМ-2026

Axios, США.
«Скептики месяцами готовились к тому, что чемпионат мира по футболу столкнется с поляризованной, ограниченной американской публикой, которую оттолкнут высокие цены. Турнир ответил самым большим количеством зрителей в США за всю историю футбола. Чемпионат мира по футболу превратился в масштабный, неожиданно праздничный культурный обмен, полностью развеяв предтурнирные опасения На короткое время чемпионат мира по футболу заставил Америку почувствовать себя футбольной страной».
Reuters, Великобритания.
«Чемпионат мира по футболу в Мексике собрал полные стадионы и миллионы болельщиков в эйфории, но не смог поднять вялую экономику, обремененную слабыми инвестициями и неопределенностью в отношении предстоящего пересмотра Североамериканского торгового соглашения (USMCA). На турнире, который завершается в воскресенье после более чем месяца матчей в Канаде, США и Мексике, последняя приняла 13 из 104 игр. Однако он не достиг амбициозных официальных целей в области туризма, направленных на увеличение валового внутреннего продукта (ВВП), который сократился в первом квартале».
The Wall Street Journal, США.
«Этот финал — шумное завершение потрясающего Кубка Северной Америки, реакция на который изменилась с “Зачем мы это делаем?” на “Это одно из величайших спортивных событий, которые мы когда-либо видели”.
Би-би-си, Великобритания.
«Во многих странах футбол — это не просто национальный вид спорта, а одержимость, которая культивируется десятилетиями. Этого нельзя сказать о США, стране-хозяйке чемпионата мира по футболу, где американский спорт имеет более долгую историю и доминирует в освещении в медиа, спонсорских контрактах и обсуждениях граждан. Хотя посещаемость [матчей] стремительно растет, а их телевизионные рейтинги демонстрируют повышенный интерес, сравнимый с финалами НБА и Мировой классикой бейсбола, пока неясно, как долго это продлится. Аналитикам еще предстоит выяснить, станет ли это переломным моментом».
South China Morning Post, Китай.
«Китай, возможно, уже завоевал главный экономический приз турнира, даже не выходя на поле. Чемпионат мира по футболу этого года принес значительную прибыль многим китайским компаниям, производящим и экспортирующим спортивные товары и продукцию на мировые рынки. Поскольку матчи подходят к концу, задача теперь состоит в том, чтобы сохранить коммерческий успех».
Franceinfo, Франция.
«Блеск и гламур не ограничивались финалом Чемпионата мира. Во время матча США — Турция на огромном экране стадиона показывали больше кадров со знаменитостями, чем игровых моментов. Перед публикой появились звезды “Бойцовского клуба” Брэд Питт и Эдвард Нортон; Леонардо Ди Каприо, прячущийся под кепкой и потягивающий пиво; комик Уилл Феррелл; режиссер “Аватара” Джеймс Кэмерон…».
El Pais, Испания.
«По сравнению с предыдущими чемпионатами мира, инвестиции организаторов в этот турнир были значительно меньше. Стадионы уже были построены, поэтому практически не потребовалось тратиться на крупные проекты. 16 городов-хозяев не предприняли масштабной городской реконструкции, которая часто оставляет после себя наследие исторических соревнований, как это обычно бывает с Олимпийскими играми. Чемпионат мира по футболу 2026 года избежал всех этих инвестиций. В Соединенных Штатах, где успех часто связан с деньгами, от чемпионата ожидаются существенные прибыли».