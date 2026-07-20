«Зачем мы это делаем» и «одно из величайших событий». ИноСМИ о ЧМ-2026

«По сравнению с предыдущими чемпионатами мира, инвестиции организаторов в этот турнир были значительно меньше. Стадионы уже были построены, поэтому практически не потребовалось тратиться на крупные проекты. 16 городов-хозяев не предприняли масштабной городской реконструкции, которая часто оставляет после себя наследие исторических соревнований, как это обычно бывает с Олимпийскими играми. Чемпионат мира по футболу 2026 года избежал всех этих инвестиций. В Соединенных Штатах, где успех часто связан с деньгами, от чемпионата ожидаются существенные прибыли».