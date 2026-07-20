Боец Лис: дроноводы «Севера» уничтожают платформы доставки ВСУ с одного удара

БЕЛГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили 10 наземных роботизированных комплексов (НРТК) ВСУ в Харьковской области за неделю. По словам командира взвода ударных БПЛА с позывным Лис, для уничтожения украинских платформ доставки требуется всего один дрон.
«Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” за неделю уничтожили 10 НРТК ВСУ в Харьковской области. Роботизированные платформы достаточно простая цель. Едет медленно, не уворачивается, обычно достаточно одного дрона для уничтожения», — рассказал он.
Лис добавил, что уничтожение НТРК помогает «Северу» нарушить логистику подразделений ВСУ под Харьковом, снизить боеспособность украинских солдат.