Песков подтвердил готовность Путина к контактам с новым верховным лидером Ирана

Ранее Life.ru писал, что Россия временно приостановила сертификацию иранских цветов для экспорта. Россельхознадзор направил соответствующее обращение в Организацию по защите растений Ирана из-за резкого роста поставок. Специалисты заметили, что цветы по упаковке и внешнему виду полностью совпадают с продукцией, которая раньше поступала из Армении, что вызвало вопросы у проверяющих.