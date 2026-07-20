Новым мэром Якутска избран Дмитрий Садовников, занимающий должность первого заместителя председателя правительства Якутии.
Об этом заявили в Якутской городской Думе.
«По итогам открытого голосования большинством голосов главой городского округа “город Якутск” избран Дмитрий Дмитриевич Садовников. За него свой голос отдали 23 депутата из 25 присутствовавших на заседании сессии», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Евгений Григорьев написал заявление об отставке с поста мэра Якутска.