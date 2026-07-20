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Политик Надеждин* объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму

Российский политик Борис Надеждин* объявил о прекращении оппозиционной деятельности — он отказался от участия в предвыборной гонке и не понесет подписи в избирательную комиссию. Об этом в воскресенье, 19 июля, он сообщил в своем личном блоге.

Российский политик Борис Надеждин* объявил о прекращении оппозиционной деятельности — он отказался от участия в предвыборной гонке и не понесет подписи в избирательную комиссию. Об этом в воскресенье, 19 июля, он сообщил в своем личном блоге.

По словам оппозиционера, ему «затыкают рот, выдавливают из политики, сильно осложняют жизнь». Кроме того, он признал, что административное наказание окончательно лишило его права избираться в нижнюю палату парламента.

— Для меня возможности легально заниматься оппозиционной политикой в России исчерпаны. Сейчас мне надо продумать, как жить дальше. Надеюсь, останусь жив и на свободе, — подытожил Надеждин*.

До этого политика оштрафовали на одну тысячу рублей по возбужденному в отношении него уголовному делу о демонстрации экстремистской символики. Решение было вынесено Долгопрудненским городским судом.

Надеждин* был признан иностранным агентом 10 июля. Некоторое время спустя его задержали. Поводом для дела стала ссылка в соцсетях политика на видео с фотографией Алексея Навального**. Позже Надеждина* отпустили из полиции.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции.

**Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

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