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Рубио заявил, что визит Си Цзиньпина в США всё ещё в силе

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается.

«Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре», — приводит его слова Bloomberg.

Рубио добавил, что Пекин продолжает присылать представителей для подготовки визита.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации электоральных данных, затронувшей сведения 220 млн американских избирателей.

Посольство КНР в Вашингтоне отвергло заявления о вмешательстве в американские президентские выборы.

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