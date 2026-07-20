Рубио заявил, что визит Си Цзиньпина в США всё ещё в силе

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается.
«Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре», — приводит его слова Bloomberg.
Рубио добавил, что Пекин продолжает присылать представителей для подготовки визита.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации электоральных данных, затронувшей сведения 220 млн американских избирателей.
Посольство КНР в Вашингтоне отвергло заявления о вмешательстве в американские президентские выборы.