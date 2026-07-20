Депутат Андрей Гимбатов подал документы на участие в выборах

Действующий депутат Госдумы проходит по Михайловскому одномандатному округу. Накануне выборов ему предстоит добиться расположения жителей Алексеевского, Чернышковского, Калачевского, Клетского, Котельниковского, Кумылженского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Серафимовичского, Суровикинского, Светлоярского, Урюпинского районов, а также Волгограда (Кировского, Красноармейского, Советского районов), Урюпинска и Михайловки. Отсюда практически все созывы с 1993 года баллотировался Владимир Плотников. Однако в 2026 году парламентарий неожиданно сменил политпрописку, молниеносно войдя в число лидеров праймериз «ЕР» у малознакомых избирателей в Брянской области.