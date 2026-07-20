Воробьёв: силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку БПЛА на Московскую область

Минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе», — написал он в Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 85 беспилотников на подлёте к столице.
Всего, по его словам, с вечера 19 июля в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА. Большая часть из них нейтрализована на дальних подступах.
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