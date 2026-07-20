Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воробьёв: силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку БПЛА на Московскую область

Минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе», — написал он в Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 85 беспилотников на подлёте к столице.

Всего, по его словам, с вечера 19 июля в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА. Большая часть из них нейтрализована на дальних подступах.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше