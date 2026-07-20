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Два человека пострадали при атаке БПЛА на Московскую область

В результате атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

В результате атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, ещё один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем», — написал он в Telegram-канале.

В ночь на 20 июля силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников на Московскую область.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 85 беспилотников на подлёте к столице.

Всего, по его словам, с вечера 19 июля в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА. Большая часть из них нейтрализована на дальних подступах.

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