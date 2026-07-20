Воробьёв: в результате атаки БПЛА в Подмосковье повреждены частные дома

В результате атаки украинских беспилотников в Московской области повреждены несколько частных домов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«В результате падения беспилотников повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. Кроме того, в Подольске произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино.
В ночь на 20 июля силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников на Московскую область, пострадали два человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 85 беспилотников на подлёте к столице.
Всего, по его словам, с вечера 19 июля в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА. Большая часть из них нейтрализована на дальних подступах.