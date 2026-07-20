Новым главой КТЖ назначен Елжас Отыншиев

«В 2021—2023 годах работал на руководящих позициях в KIDF, где курировал управление инвестиционным портфелем. С апреля 2023 года по настоящее время он занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами — члена правления АО “Самрук-Казына”. В этой должности отвечал за управление портфельными компаниями Фонда в нефтегазовом, железнодорожном, горнорудном и других секторах», — сообщили в компании.