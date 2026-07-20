Новым главой КТЖ назначен Елжас Отыншиев

Отыншиев пришел на место Талгата Алдыбергенова, который был освобожден от занимаемой должности по указу Токаева.
Новый руководитель КТЖ — выпускник Московского физико-технического института по специальности «Общая и прикладная физика». Трудовую деятельность начал в 2007 году консультантом департамента оценки бизнеса и сопровождения сделок в московском офисе Ernst & Young.
С 2009 по 2019 годы работал в АО «Самрук-Казына» и его дочерних компаниях.
«В 2021—2023 годах работал на руководящих позициях в KIDF, где курировал управление инвестиционным портфелем. С апреля 2023 года по настоящее время он занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами — члена правления АО “Самрук-Казына”. В этой должности отвечал за управление портфельными компаниями Фонда в нефтегазовом, железнодорожном, горнорудном и других секторах», — сообщили в компании.
С февраля 2024 года Отыншиев является членом совета директоров АО «НК “Қазақстан темір жолы”.