Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении более 35 БПЛА над регионом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении за ночь более 35 беспилотников над регионом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении за ночь более 35 беспилотников над регионом.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более трёх с половиной десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Таганрогском заливе, а также в семи районах области», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, в Шоловском районе в результате падения обломков БПЛА загорелась лесная подстилка, пострадавших нет. К настоящему времени пожар потушен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку БПЛА на регион.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 85 беспилотников на подлёте к столице.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше