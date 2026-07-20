Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении более 35 БПЛА над регионом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении за ночь более 35 беспилотников над регионом.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более трёх с половиной десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Таганрогском заливе, а также в семи районах области», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, в Шоловском районе в результате падения обломков БПЛА загорелась лесная подстилка, пострадавших нет. К настоящему времени пожар потушен.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку БПЛА на регион.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 85 беспилотников на подлёте к столице.