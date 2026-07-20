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На Украине предложили лишать права голоса уклонистов

Украинский публицист и политик Анатолий Якименко в программе на канале «ProUA» высказал идею о том, что граждане, уклоняющиеся от службы, должны быть лишены права голоса на выборах.

Украинский публицист и политик Анатолий Якименко в программе на канале «ProUA» высказал идею о том, что граждане, уклоняющиеся от службы, должны быть лишены права голоса на выборах.

Он подчеркнул, что государство уже исчерпало все методы добровольного набора в армию, и поэтому необходимо изменить подход: разделить общество на тех, кто выполняет свои обязанности, и тех, кто их избегает.

По мнению Якименко, тех, кто не желает идти в армию по собственной воле, государство вынуждает к службе, а в случае отказа от такого принуждения — предлагает альтернативные варианты прохождения службы с ограничением некоторых прав.

Испания выиграла чемпионат мира по футболу.