МИД: Франция и Украина координируют террористов в Африке

Дипломат подчеркнул, что речь идет не просто о передаче разведданных, а о глубокой вовлеченности в процесс. «Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций», — указал он в беседе с ТАСС.