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МИД: Франция и Украина координируют террористов в Африке

В МИД заявили, что Франция и Украина глубоко вовлечены в деятельность террористов в Африке.

Источник: Комсомольская правда

Французские и украинские специалисты принимают активное участие в планировании операций террористов в Африке. Об этом заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

Дипломат подчеркнул, что речь идет не просто о передаче разведданных, а о глубокой вовлеченности в процесс. «Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций», — указал он в беседе с ТАСС.

Говоря о возможном участии других европейских стран, он допустил это «в каких-то сегментах применения конкретных вооружений». Однако ключевая роль, по его словам, принадлежит именно Парижу.

«Французская зона, и, главное, что используемый язык при общении с террористами — именно французский язык, это, конечно, Франция», — уточнил представитель МИД, отметив, что из-за этого украинским специалистам при обсуждении операций «приходится пользоваться переводчиками».

Ранее Башкин сообщил, что финансируемые французами украинские военные специалисты активно участвуют в деятельности террористов в Африке.

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