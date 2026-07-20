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В Венгрии прокомментировали сообщения о разрыве соглашений с Россией

Венгрия опровергла слухи о разрыве соглашений с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Будапешт не планирует пересматривать или расторгать экономические соглашения с Москвой. Об этом «Известиям» заявили в посольстве Венгрии в РФ, комментируя резонансные слова министра обороны Ромулуса Русин-Сенди о намерении «захлопнуть дверь перед Россией».

В дипмиссии подчеркнули, что резкое высказывание главы Минобороны Венгрии касалось исключительно национальной безопасности и противодействия иностранной разведке. Вопрос о пересмотре контракта по атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» на повестке не стоит.

«Цитируемое в прессе высказывание не может быть истолковано как общее заявление о венгерско-российских отношениях и не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений», — пояснили дипломаты.

В посольстве также отметили, что позиция Будапешта по санкциям и международным делам всегда диктуется выгодой для страны. «Венгрия также стремится поддерживать отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве», — заявили в дипмиссии.

Напомним, министр обороны Венгрии заявил о закрытии дверей перед Россией, а также о желании Будапешта укрепить связи с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

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