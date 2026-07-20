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Госсекретарь США Рубио готов встретиться с Лавровым

Глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио заявил о своей готовности провести встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и китайским коллегой Ван И в рамках мероприятий ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

Глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио заявил о своей готовности провести встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и китайским коллегой Ван И в рамках мероприятий ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Об этом политик сообщил представителям прессы.

«Не могу сказать, что этот вопрос уже окончательно решён, но мы, безусловно, готовы к таким переговорам», — отметил Рубио, комментируя соответствующий запрос журналистов.

Рубио отправится на Филиппины в период с 19 по 23 июля, чтобы принять участие в мероприятиях, организованных АСЕАН.

В свою очередь, визит Лаврова на Филиппинские острова запланирован на 21−23 июля. В рамках поездки он представит своё видение текущей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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