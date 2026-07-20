Госсекретарь США Рубио готов встретиться с Лавровым

Глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио заявил о своей готовности провести встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и китайским коллегой Ван И в рамках мероприятий ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Об этом политик сообщил представителям прессы.