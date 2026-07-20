В США больше не будут расследовать инциденты, связанные с миграционной службой

По информации издания, подобное решение существенно ограничивает возможности надзора со стороны правоохранительных органов за работниками иммиграционной службы. Это происходит на фоне нарастающей критики в адрес администрации США, связанной с действиями федеральных агентов. За последние четырнадцать дней два случая применения огнестрельного оружия со стороны служащих ICE в Техасе и Мэне вновь привлекли общественное внимание к методам работы правительственных структур.