В США больше не будут расследовать инциденты, связанные с миграционной службой

«В четверг руководители региональных подразделений ФБР по всей территории Соединенных Штатов получили официальное письменное уведомление о вступлении в силу нового порядка. В тот же день ряд агентов ICE в различных штатах были проинформированы своими коллегами из ФБР о грядущих изменениях», — сообщает NYT.
По информации издания, подобное решение существенно ограничивает возможности надзора со стороны правоохранительных органов за работниками иммиграционной службы. Это происходит на фоне нарастающей критики в адрес администрации США, связанной с действиями федеральных агентов. За последние четырнадцать дней два случая применения огнестрельного оружия со стороны служащих ICE в Техасе и Мэне вновь привлекли общественное внимание к методам работы правительственных структур.
Согласно разосланным директивам, адресованным агентам ФБР и ICE, после вступления изменений в силу расследование дел, затрагивающих федеральных сотрудников иммиграционной службы, будет, по всей вероятности, передано в ведение Службы расследований внутренней безопасности, которая является структурным подразделением ICE. Это, по сути, даст возможность агентству проводить проверки в отношении собственных кадров, не привлекая внешние органы.
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