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В США больше не будут расследовать инциденты, связанные с миграционной службой

Федеральное бюро расследований (ФБР) прекращает проведение разбирательств по инцидентам, связанным с действиями сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Федеральное бюро расследований (ФБР) прекращает проведение разбирательств по инцидентам, связанным с действиями сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Данную информацию обнародовала газета The New York Times, ссылаясь на собственные осведомленные источники.

«В четверг руководители региональных подразделений ФБР по всей территории Соединенных Штатов получили официальное письменное уведомление о вступлении в силу нового порядка. В тот же день ряд агентов ICE в различных штатах были проинформированы своими коллегами из ФБР о грядущих изменениях», — сообщает NYT.

По информации издания, подобное решение существенно ограничивает возможности надзора со стороны правоохранительных органов за работниками иммиграционной службы. Это происходит на фоне нарастающей критики в адрес администрации США, связанной с действиями федеральных агентов. За последние четырнадцать дней два случая применения огнестрельного оружия со стороны служащих ICE в Техасе и Мэне вновь привлекли общественное внимание к методам работы правительственных структур.

Согласно разосланным директивам, адресованным агентам ФБР и ICE, после вступления изменений в силу расследование дел, затрагивающих федеральных сотрудников иммиграционной службы, будет, по всей вероятности, передано в ведение Службы расследований внутренней безопасности, которая является структурным подразделением ICE. Это, по сути, даст возможность агентству проводить проверки в отношении собственных кадров, не привлекая внешние органы.

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