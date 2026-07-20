Рубио готов встретиться с Лавровым на Филиппинах

По информации Госдепартамента, господин Рубио будет находиться в Маниле 19−23 июля. Визит господина Лаврова продлится с 21 по 23 июля. Как сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, господин Лавров намерен провести двусторонние встречи не только по линии АСЕАН в эти дни.