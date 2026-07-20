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Рубио готов встретиться с Лавровым на Филиппинах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с коллегами из России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И на мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с коллегами из России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И на мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах.

«Не уверен, что это окончательно согласовано. Но мы бы были готовы к встрече с ними», — сказал господин Рубио журналистам (цитата по Fox).

По информации Госдепартамента, господин Рубио будет находиться в Маниле 19−23 июля. Визит господина Лаврова продлится с 21 по 23 июля. Как сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, господин Лавров намерен провести двусторонние встречи не только по линии АСЕАН в эти дни.

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