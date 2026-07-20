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Наводнения и оползни в Индии унесли жизни 19 человек

В Индии из-за внезапных наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает AFP. В пострадавших регионах идут спасательные операции.

В Индии из-за внезапных наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает AFP. В пострадавших регионах идут спасательные операции.

Восемь человек погибли в северо-восточном штате Нагаленд у границы с Мьянмой, еще 15 человек получили травмы и ранения. 11 жертв стихии насчитывается в подконтрольных Индии регионах Джамму и Кашмир. По данным военных, в штате Джамму им удалось спасти 11 человек, в том числе пятерых детей.

Метеорологический департамент страны предупредил о продолжении «чрезвычайно сильных осадков» в районах 20—21 июля.

Было объявлено о временной приостановке ежегодного индуистского паломничества в Амарнатх в регионе Кашмир — до «улучшения погодных условий и объявления маршрутов безопасными». В прошлом году в паломничестве приняли участие более 400 тыс. человек. Также власти прервали паломничество к святилищу Вайшно Деви в Джамму, которое ежегодно посещают миллионы людей.

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