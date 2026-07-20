Наводнения и оползни в Индии унесли жизни 19 человек

Восемь человек погибли в северо-восточном штате Нагаленд у границы с Мьянмой, еще 15 человек получили травмы и ранения. 11 жертв стихии насчитывается в подконтрольных Индии регионах Джамму и Кашмир. По данным военных, в штате Джамму им удалось спасти 11 человек, в том числе пятерых детей.