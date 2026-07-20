Си Цзиньпин не отменил поездку в США после обвинений во вмешательстве в американские выборы

«Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре», — сказал он, добавив, что китайская сторона продолжает присылать группы сотрудников для подготовки. Рубио подчеркнул, что не слышал ничего, что противоречило бы этому, и оснований считать, что гости не приедут, у него нет.