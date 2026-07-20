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Си Цзиньпин не отменил поездку в США после обвинений во вмешательстве в американские выборы

Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на утверждения президента Штатов Дональда Трампа о вмешательстве Пекина в американские выборы. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Life.ru

«Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре», — сказал он, добавив, что китайская сторона продолжает присылать группы сотрудников для подготовки. Рубио подчеркнул, что не слышал ничего, что противоречило бы этому, и оснований считать, что гости не приедут, у него нет.

Госсекретарь признал, что между двумя столь крупными державами всегда будут раздражители и разногласия, но добавил, что такие мощные и значимые страны обязаны продолжать диалог и поддерживать отношения.

Ранее Доналд Трамп обвинил «глубинное государство» в умышленном сокрытии данных о якобы имевшем место вмешательстве Пекина в американские выборы. По его мнению, к замалчиванию масштаба китайских действий причастны известные сотрудники разведсообщества, а правду скрывали и от президента, и от общества.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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