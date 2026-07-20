МИД: Франция и Украина координируют операции террористов в Африке

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские военные пытаются создать в Африке «второй фронт» против России и действуют в Мали, Ливии и Судане. По версии ведомства, они участвовали в атаке на российский танкер и поддерживали мятежников при захвате Эль-Фашера.