Экс-сотрудница челябинского УФАС Влада Ливончик стала замминистра имущества

В Челябинской области бывшую сотрудницу южноуральского управления УФАС Владу Ливончик назначили заместителем министра имущества. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Ливончик Владу Анатольевну заместителем министра имущества Челябинской области с 21 июля 2026 года», — говорится в тексте.
В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области чиновница работала с 1993 года до последнего момента. С 2008 года возглавляла отдел контроля закупок для государственных и муниципальных нужд, а с августа 2019 года была заместителем руководителя управления — начальником этого отдела.