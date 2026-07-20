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Экс-сотрудница челябинского УФАС Влада Ливончик стала замминистра имущества

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Источник: Правительство Челябинской области

В Челябинской области бывшую сотрудницу южноуральского управления УФАС Владу Ливончик назначили заместителем министра имущества. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Ливончик Владу Анатольевну заместителем министра имущества Челябинской области с 21 июля 2026 года», — говорится в тексте.

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области чиновница работала с 1993 года до последнего момента. С 2008 года возглавляла отдел контроля закупок для государственных и муниципальных нужд, а с августа 2019 года была заместителем руководителя управления — начальником этого отдела.