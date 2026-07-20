Экс-сотрудница челябинского УФАС Влада Ливончик стала замминистра имущества

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области чиновница работала с 1993 года до последнего момента. С 2008 года возглавляла отдел контроля закупок для государственных и муниципальных нужд, а с августа 2019 года была заместителем руководителя управления — начальником этого отдела.