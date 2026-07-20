Глава Минобороны Японии призвал снять табу с обсуждения ядерного оружия

Три неядерных принципа госполитики провозгласил в парламенте Японии в 1967 году премьер-министр Эйсаку Сато. Они включают отказ от владения ядерным оружием и его производства, а также запрет на его ввоз в страну. Они были провозглашены еще в 1967 году и подтверждены в Стратегии национальной безопасности 2022 года.