СМИ: в ЕС переделают пакет санкций из-за противоречий

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники, ситуация с Грецией показывает, что чиновники «начинают сталкиваться с некоторыми ключевыми интересами».
Ранее Financial Times информировала, что Греция выступила против введения новых ограничений. Причиной стало опасение, что запрет ЕК на транспортировку российского сжиженного природного газа негативно отразится на деятельности судоходной компании Dynagas.
В свою очередь, Германия и Португалия настаивают на смягчении ограничений на импорт российской рыбы, а Франция с Италией, как ведущие туристические направления, не хотят ужесточения визового режима для граждан России.