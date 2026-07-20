Новым мэром Якутска стал Дмитрий Садовников

Дмитрий Садовников родился в 1971 году в поселке Налимск Среднеколымского района Якутской АССР. Окончил Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы. Работал на различных должностях в структурах Якутска, с 2012 по 2018 год был первым заместителем главы города. В 2018—2021 годах занимал пост министра ЖКХ и энергетики Якутии, а с 2021 года являлся первым заместителем председателя правительства республики.