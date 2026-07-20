Новым мэром Якутска стал Дмитрий Садовников

Дмитрий Садовников, занимавший пост первого заместителя председателя правительства Якутии, избран новым главой города Якутска, сообщила пресс-служба городской думы.
На XXVII внеочередной сессии 20 июля депутаты выбрали главу городского округа из двух кандидатур, внесенных главой Якутии Айсеном Николаевым. За Садовникова проголосовали 23 депутата из 25 присутствовавших.
Срок полномочий нового главы города составляет пять лет. Соперником Садовникова был заместитель гендиректора ООО «Чистая Арктика» Владислав Созонов.
Дмитрий Садовников родился в 1971 году в поселке Налимск Среднеколымского района Якутской АССР. Окончил Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы. Работал на различных должностях в структурах Якутска, с 2012 по 2018 год был первым заместителем главы города. В 2018—2021 годах занимал пост министра ЖКХ и энергетики Якутии, а с 2021 года являлся первым заместителем председателя правительства республики.
Ранее, 16 июля, предыдущий глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Он обратился к председателю городской думы Альберту Семенову и предложил провести внеочередное заседание парламента.
Срок полномочий Григорьева истекал еще 2 апреля, однако был продлен до 20 сентября — Единого дня голосования — на основании федерального закона о местном самоуправлении.
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