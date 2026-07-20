Рубио заявил, что визит Си Цзиньпина в США остается в силе

В свою очередь Reuters писал, что Пекину и Вашингтону удалось «достичь хрупкого перемирия», однако новая резкая риторика президента США может разрушить его. В частности, по данным агентства, под угрозой находится визит лидера КНР в США, который, как ожидается, состоится 24 сентября.