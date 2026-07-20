Рубио заявил, что визит Си Цзиньпина в США остается в силе

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает готовиться к визиту председателя КНР Си Цзиньпина, несмотря на заявления президента США о причастности Китая к вмешательству в американские выборы 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы ожидаем, что поездка состоится в сентябре. Они (Китай. — РБК) продолжают направлять свои команды для подготовки к нему (визиту в США. — РБК). Я ничего другого не слышал», — сказал Рубио журналистам.
Ранее, 17 июля, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытках вмешаться в американские выборы 2020 года. Он заявил, что страна получила несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей, назвав это «самой масштабной в истории утечкой данных».
Посольство Китая в США отвергло обвинения Вашингтона. Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал «чистой выдумкой» заявление Трампа о вмешательстве Пекина в американские выборы.
В свою очередь Reuters писал, что Пекину и Вашингтону удалось «достичь хрупкого перемирия», однако новая резкая риторика президента США может разрушить его. В частности, по данным агентства, под угрозой находится визит лидера КНР в США, который, как ожидается, состоится 24 сентября.
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