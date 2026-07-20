В Красноярском крае регистрируют кандидатов на выборы в Госдуму

По Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 60 документы подал действующий депутат Госдумы Сергей Еремин: «Спасибо каждому, кто поддержал меня на предварительном голосовании “Единой России”. Для меня это большая, ощутимая поддержка и доверие, которое искренне ценю. Впереди — ответственный этап. Но, по сути, моя работа не останавливалась ни на день: она идёт постоянно. Вместе с вами многое уже задумано, сформированы планы на будущее, есть понимание, как воплощать эти идеи в жизнь. Считаю, что пока есть силы и возможность, нужно помогать людям, решать их проблемы, быть рядом в непростых ситуациях. Поэтому останавливаться некогда — только вперёд».