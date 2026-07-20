В Красноярском крае регистрируют кандидатов на выборы в Госдуму

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кандидаты, выдвинутые «Единой Россией» на выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам, подают документы в региональные избирательные комиссии.
Так, в Красноярском крае четыре одномандатных избирательных округа, в каждом из которых по итогам предварительного голосования, «Единая Россия» выдвинула на партийном съезде кандидатов. Все они подали документы в краевую избирательную комиссию.
Одним из первых документы предоставил кандидат по Енисейскому одномандатному избирательному округу № 61, директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Грачев: «Округ включает в себя 17 муниципальных округов. Каждый по-своему интересен, самобытен. Здесь и Арктическая зона, и промышленный Север, и сельскохозяйственные районы. Представлять интересы жителей Красноярского края на федеральном уровне — это и ответственность, и большая честь».
Он уже зарегистрирован в качестве кандидата.
Действующий депутат Госдумы Александр Дроздов подал документы по Центральному одномандатному избирательному округу № 59: «Еще раз спасибо землякам за доверие, которое оказали на предварительном голосовании. Не по-сибирски останавливаться на полпути».
По Красноярскому одномандатному избирательному округу № 58 документы подал Герой России, участник СВО Олег Ликонцев: «В округ входит правобережье Красноярска, восточные территории края. Хорошо знакомы мне, это мои родные места. Здесь живу и работаю. Здесь живет моя семья, мои друзья. Спасибо всем, кто поддержал меня на предварительном голосовании. Ваше доверие — моя ответственность. Цель нашего президента и наша общая задача — сохранить Россию независимой, сделать её великим государством. Для решения этого плана нам необходимы согласие и единение».
По Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 60 документы подал действующий депутат Госдумы Сергей Еремин: «Спасибо каждому, кто поддержал меня на предварительном голосовании “Единой России”. Для меня это большая, ощутимая поддержка и доверие, которое искренне ценю. Впереди — ответственный этап. Но, по сути, моя работа не останавливалась ни на день: она идёт постоянно. Вместе с вами многое уже задумано, сформированы планы на будущее, есть понимание, как воплощать эти идеи в жизнь. Считаю, что пока есть силы и возможность, нужно помогать людям, решать их проблемы, быть рядом в непростых ситуациях. Поэтому останавливаться некогда — только вперёд».
Отметим, в пятёрку лидеров партийного списка на выборах депутатов Государственной Думы вошли: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.
Напомним, что по действующему законодательству Партия, зарегистрировавшая свой федеральный список, может выдвигать кандидатов в одномандатных округах без сбора подписей в их поддержку. Другие партии, а также самовыдвиженцы должны собрать не менее 3% подписей избирателей соответствующего округа, а если число избирателей в нем не превышает 100 тыс., то не менее 3 тыс. подписей.