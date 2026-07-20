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Воробьев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Московскую область

По предварительным данным, пострадали два человека — в загоревшемся частном доме в Домодедово и на трассе М-4, где дрон упал рядом с автомобилем. Повреждения зафиксировали в Подольске, Домодедово и Одинцовском округе.

Источник: РБК

В результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье пострадали два человека, сообщил в «Максе» глава региона Андрей Воробьев.

«По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедово в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем», — говорится в сообщении.

По словам Воробьева, основные последствия атаки БПЛА были зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

В Одинцово были повреждены автомобиль и частное домовладение, пострадавших не было. В Подольске упавшие дроны вызвали возгорание: в результате были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино.

Ликвидация последствий атаки и обследование территорий продолжаются, добавил Воробьев.

Прокуратура Московской области также сообщила об атаке дронов ВСУ на несколько городских округов в Подмосковье. «Есть пострадавшие, их количество уточняется. Кроме того, повреждены многоквартирные, жилые дома и коммерческие объекты», — написала пресс-служба ведомства в «Максе».

Утром текущего дня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:30 мск 19 июля до 5:00 мск 20 июля в направлении Московского региона летели более 400 дронов ВСУ. Из них 85 были сбиты на подлете к столице, а большинство беспилотников силы ПВО уничтожили на дальних подступах.

Минувшей ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность.

На фоне угрозы в столичных аэропортах текущей ночью вводили ограничительные меры: Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию, а в Жуковском полностью приостанавливали прием и выпуск рейсов. Позже в Домодедово ограничения сняли, а в Жуковском ввели прием и отправку по согласованию.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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