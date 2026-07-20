Воробьев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Московскую область

В результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье пострадали два человека, сообщил в «Максе» глава региона Андрей Воробьев.
«По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедово в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем», — говорится в сообщении.
По словам Воробьева, основные последствия атаки БПЛА были зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.
В Одинцово были повреждены автомобиль и частное домовладение, пострадавших не было. В Подольске упавшие дроны вызвали возгорание: в результате были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино.
Ликвидация последствий атаки и обследование территорий продолжаются, добавил Воробьев.
Прокуратура Московской области также сообщила об атаке дронов ВСУ на несколько городских округов в Подмосковье. «Есть пострадавшие, их количество уточняется. Кроме того, повреждены многоквартирные, жилые дома и коммерческие объекты», — написала пресс-служба ведомства в «Максе».
Утром текущего дня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:30 мск 19 июля до 5:00 мск 20 июля в направлении Московского региона летели более 400 дронов ВСУ. Из них 85 были сбиты на подлете к столице, а большинство беспилотников силы ПВО уничтожили на дальних подступах.
Минувшей ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность.
На фоне угрозы в столичных аэропортах текущей ночью вводили ограничительные меры: Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию, а в Жуковском полностью приостанавливали прием и выпуск рейсов. Позже в Домодедово ограничения сняли, а в Жуковском ввели прием и отправку по согласованию.
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