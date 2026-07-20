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Собянин сообщил о более чем 400 БПЛА, летевших на Московский регион

Мэр столицы сообщил, что с минувшего вечера на Московский регион летело более 400 БПЛА. Из них 85 были уничтожены на подлете к Москве, остальные — на дальних подступах.

Источник: РБК

В период с 20:30 мск 19 июля до 5:00 мск 20 июля в направлении Московского региона летело более 400 украинских беспилотников, сообщил в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.

«85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил мэр.

Большинство дронов ВСУ была уничтожена силами ПВО на дальних подступах, добавил Собянин.

Первый раз этой ночью мэр Москвы сообщил об отражении атак БПЛА на столицу в 2:48 мск — тогда было уничтожено восемь беспилотников. В течение следующего часа он написал о еще 30 сбитых на подлете к Москве украинских дронах. А в 4:00 мск написал, что силы ПВО сбили еще 20 беспилотников.

Утром в субботу, 18 июля, столичный мэр сообщал о 370 дронах ВСУ, летевших в направлении Московского региона с вечера 17 июля. Тогда ПВО также нейтрализовала большинство дронов на дальних подступах, написал Собянин.

Минувшей ночью в Подмосковье дважды объявляли режим ракетной опасности — она действовала чуть более часа с 1:57 и второй раз с 3:43 по 5:03 мск.

На фоне угрозы в столичных аэропортах текущей ночью ввели ограничительные меры: Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию, а в Жуковском полностью приостановили прием и выпуск рейсов. Позже в Домодедово ограничения сняли, а в Жуковском ввели прием и отправку по согласованию.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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