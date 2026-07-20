КСИР заявил о подорвавшихся судах в небезопасной части Ормузского пролива

Два танкера взорвались после попытки пройти по небезопасной части Ормузского пролива, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает Press TV.
«Два танкера, пытавшихся пройти по небезопасному маршруту к югу от Ормузского пролива взорвались», — говорится в заявлении КСИР.
В корпусе добавили, что «их движение было прервано».
Также КСИР сообщил об ударах по транспортному самолету США C-17 и самолету P-8, находившимся в Иордании в аэропорту Акабы, с помощью баллистических ракет.
В ночь на 20 июля США объявили о начале девятой подряд волны ударов по Ирану, она длилась несколько часов.
В ночь на 18 июля КСИР также сообщал о двух загоревшихся после взрыва нефтяных танкерах. В корпусе отметили, что суда подорвались и при попытке пройти по заминированному участку Ормузского пролива.
Иранские военные вновь заявили, что пролив остается полностью закрытым, а экспорт нефти, газа и химической продукции через него невозможен до прекращения «преступной американской агрессии». В КСИР также призвали суда не заходить на заминированный маршрут.
В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, однако вскоре боевые действия возобновились. После этого Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства до прекращения американского военного вмешательства. США в ответ сообщили об ударах по иранским системам ПВО и катерам КСИР, после чего стороны продолжили обмен атаками.
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