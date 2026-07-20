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КСИР заявил о подорвавшихся судах в небезопасной части Ормузского пролива

КСИР заявил о подрыве двух танкеров в небезопасной части Ормузского пролива. Ранее КСИР заявлял, что транзит ресурсов через пролив невозможен, «пока американская агрессия не прекратится».

Источник: РБК

Два танкера взорвались после попытки пройти по небезопасной части Ормузского пролива, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает Press TV.

«Два танкера, пытавшихся пройти по небезопасному маршруту к югу от Ормузского пролива взорвались», — говорится в заявлении КСИР.

В корпусе добавили, что «их движение было прервано».

Также КСИР сообщил об ударах по транспортному самолету США C-17 и самолету P-8, находившимся в Иордании в аэропорту Акабы, с помощью баллистических ракет.

В ночь на 20 июля США объявили о начале девятой подряд волны ударов по Ирану, она длилась несколько часов.

В ночь на 18 июля КСИР также сообщал о двух загоревшихся после взрыва нефтяных танкерах. В корпусе отметили, что суда подорвались и при попытке пройти по заминированному участку Ормузского пролива.

Иранские военные вновь заявили, что пролив остается полностью закрытым, а экспорт нефти, газа и химической продукции через него невозможен до прекращения «преступной американской агрессии». В КСИР также призвали суда не заходить на заминированный маршрут.

В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, однако вскоре боевые действия возобновились. После этого Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства до прекращения американского военного вмешательства. США в ответ сообщили об ударах по иранским системам ПВО и катерам КСИР, после чего стороны продолжили обмен атаками.

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