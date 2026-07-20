КСИР заявил о подорвавшихся судах в небезопасной части Ормузского пролива

В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, однако вскоре боевые действия возобновились. После этого Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства до прекращения американского военного вмешательства. США в ответ сообщили об ударах по иранским системам ПВО и катерам КСИР, после чего стороны продолжили обмен атаками.