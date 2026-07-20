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Четыре кандидата представили документы о выдвижении в Госдуму от Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 и 19 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении четырех кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 и 19 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении четырех кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва.

По Дивногорскому одномандатному округу № 60 выдвинуты Дмитрий Попов от Партии прямой демократии и Михаил Орда от Партии пенсионеров.

По Красноярскому округу № 58 документы представил Александр Шатилов от партии «Родина», по Енисейскому округу № 61 — Николай Бухарев от Партии пенсионеров.

Источник: Крайизбирком_24.

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