Times узнала о попытках Германии восстановить каналы связи с Россией

Евросоюз не рассматривает возможность переговоров с Россией, поскольку Москва не продемонстрировала готовности к мирному диалогу, заявил в конце июня глава Европейского совета Антониу Кошта после саммита ЕС — Молдавия. По словам Кошты, ЕС не может выступать нейтральным посредником в конфликте, так как оказывает поддержку Украине. При этом глава Евросовета отметил необходимость прямого обмена позициями с российской стороной, если такие контакты будут возможны.