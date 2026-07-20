Times узнала о попытках Германии восстановить каналы связи с Россией

В Германии активизировались инициативы по восстановлению каналов связи с Россией на фоне обсуждений возможного участия стран ЕС в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, сообщает The Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в Берлине обсуждаются различные варианты возможного посредничества в контактах с Москвой.
«В Германии произошел сдвиг настроений в отношении переговоров с Россией, и сейчас реализуется несколько слабо скоординированных инициатив по открытию каналов связи», — сообщил собеседник The Times.
По версии издания, попытки наладить контакты пока не привели к заметным результатам.
Евросоюз не рассматривает возможность переговоров с Россией, поскольку Москва не продемонстрировала готовности к мирному диалогу, заявил в конце июня глава Европейского совета Антониу Кошта после саммита ЕС — Молдавия. По словам Кошты, ЕС не может выступать нейтральным посредником в конфликте, так как оказывает поддержку Украине. При этом глава Евросовета отметил необходимость прямого обмена позициями с российской стороной, если такие контакты будут возможны.
Ранее Bloomberg сообщал, что аппарат Кошты пытался установить неофициальный канал связи с Кремлем для возможного диалога с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос Bloomberg.
Действия Кошты вызвали недовольство ряда европейских лидеров на саммите ЕС 18−19 июня. По данным Politico, в частном порядке о своих претензиях заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Кошта в ответ заявил, что ЕС должен сохранять самостоятельность в дипломатических контактах и не полагаться на посредников при передаче сообщений России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита также заявила о необходимости подготовиться к возможным переговорам с Россией по Украине.
Москва ранее неоднократно сообщала о готовности к контактам с Европой. Путин заявлял, что Россия открыта к диалогу и называл бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера одним из возможных переговорщиков от европейской стороны.
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